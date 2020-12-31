İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şırnak'ta dev menderesler buz tuttu

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylasında aşırı soğuklar nedeniyle dev menderesler buz tuttu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylasında aşırı soğuklar nedeniyle dev menderesler buz tuttu. İlçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan yüksek rakımlı yayla buz pistine döndü.


Beytüşşebap ilçesi Sibirya soğukluklarını yaşıyor. İlçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 650 rakımlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylası çetin geçen kış aylarında buz kesildi. Kilometrelerce uzanan Yeşilöz Deresi hava sıcaklığının eksi 25 dereceyi bulmasıyla buz pistine döndü. Drone ile havadan çekilen menderesler kartpostallık görüntü oluşturdu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.