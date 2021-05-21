Şırnak'ta DHMİ'nin 88. kuruluş yıl dönümü kutlaması

kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte DHMİ bayrağı Gabar Dağı üzerinde dalgalandırıldı.

Terör olaylarının son bulduğu, huzur ve güven ortamın hakim olduğu Şırnak'ta DHMİ'nin 88. kuruluş yıl dönümü kutlamaları etkinliği kapsamında Namaz Dağı eteklerinde paraşütle uçma etkinliği düzenlendi. Paraşütle Namaz Dağı üzerinde süzülen Havalimanı Müdürü Abdurrahman Batur ve çalışanları DHMİ bayrağını yerden metrelerce yükseklikte dalgalandırıp, DHMİ'nin 88. kuruluş yıl dönümünü kutladı.