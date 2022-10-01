Şırnak'ta dron destekli trafik denetimi

Şırnak Emniyeti Trafik Şube Müdürlüğü tarafından 29 Eylül perşembe günü Sanayi Işıklı kavşağında yapılan trafik denetiminde trafik kurallarına uymayan sürücüler uyarılırken, emniyet kemeri takmayan sürücülere de cezai işlem yapıldı. Denetimler sırasında 2 sürücüye emniyet kemeri takmadıkları için 196 Türk Lirası ceza verilirken, trafik sigortası süresi biten bir araç da trafikten men edildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 29 Eylül günü Saat 10.00 sıralarında İlimiz Sanayi Işıklı kavşağında; yaşanan kazalarda can kaybının önlenmesinde hayati öneme sahip emniyet kemeri kullanımını teşvik etmek, kemer kullanmayan sürücüleri bilgilendirmek, araç sürücüleri için ciddi tehlike oluşturan cep telefonu kullanımını engellemek ve tehlikeleri konusunda sürücüleri bilgilendirmek amacıyla dron destekli ortaklaşa uygulama gerçekleştirmiştir. Yapılan uygulama esnasında emniyet kemeri kullanmadığı tespit edilen 2 sürücüye Karayolları Trafik Kanunun 78/1-A maddesine istinaden 196 Türk Lirası cezai işlem uygulanmış, 1 sigortasız araç trafikten men edilmiştir” denildi.