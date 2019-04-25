Şırnak'ta Ebeler Haftası etkinliği

Şırnak Devlet Hastanesi'nde düzenlenen programa Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Sabğatullah Anmal, Şırnak Devlet Hastanesi Başhekimi Yakup Uslu, İdari ve Mali İşler Müdürü Hasan İskenderoğlu, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hüseyin Çakır, Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan yardımcıları Selim Taşar ve Sefer Göktaş ile Şırnak Devlet Hastanesi iş yeri temsilcisi Tahir Akkuş ve sağlık çalışanları katıldı.

Ebelere yönelik düzenlenen kutlama programında konuşan Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Sabgatullah Anmal, doğumhane servisinde çalışan ebelerin maruz kaldığı akıl dışı uygulamaları eleştirerek durumun biran önce düzeltilmesi gerektiğini söyledi. Anmal, “Hepimizin malumu doğumhanelere tüm vakalar acil gelmektedirler dünyanın en kutsal meslekleri arasında olan ebeliği icra eden ebelerin maruz kaldığı haksızlıklar biran önce ortadan kaldırılmalıdır. Ebelik dünyanın en eski mesleklerinden biridir ve tüm kültürlerde insanın doğumunu gerçekleştirdiği için de kutsal kabul edilmektedir. Sağlık hizmetlerinin fedakar emekçisi ebelerimizin çalışma ortamları, sosyal hayatları, ekonomik ve özlük hakları konularında da birtakım sorunları bulunmaktadır. Ebelerin mesleğinde ilerlemesi ve uzmanlaşması noktasında gerekli eğitim imkanları sağlanmalıdır. Sağlık-Sen, ebelerimizin yaşadığı sorunların çözüme kavuşması noktasında yürüttüğü sendikal mücadelesini aynı kararlılıkla sürdürecektir. Bu düşüncelerle tüm ebelerimizin Ebeler Haftası'nı kutluyor gerek mesleki yaşamlarında gerekse sosyal yaşamlarından huzur ve mutluluklar diliyoruz” dedi.

Devlet Hastanesi'nde görev yapan ebeler de böyle anlamlı bir günde kendilerini unutmayıp program düzenleyen Sağlık-Sen Şırnak yönetimine teşekkür etti.