Şırnak'ta Eğitim Bir-Sen üyeleri iftarda bir araya geldi

Şırnak Üniversitesi sosyal tesislerde düzenlenen iftar programına, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Eğitim-Bir-Sen Şırnak Şube Başkanı Abdullah Çatı, TÜGVA Şırnak il temsilcisi Fırat Som ve sendika görevinde bulunan çalışanlar katıldı.

İftar programında konuşan Eğitim-Bir-Sen Şırnak Şube Başkanı Abdullah Çatı, eğitimin maarif davaları olduğu ve ahlaki iyileştirmenin ise gerçek hedefleri olduğunu söyledi. Çatı, "Bizim sendikacılığımız her ne kadar üyemizin, eğitim çalışanlarının özlük ve mali haklarını iyileştirmek olsa da bununla yetinemeyiz, yetinmiyoruz. Çok daha derin meselelerimiz olmalıdır. Çalışma hayatının geleceğini de garanti altına alacak istikrarı, güvenceyi ve milletin değerlerini yaşatmayı, eğitimin geleceğini kurmayı da kurgulamayı da kendimize hedef olarak belirlemeliyiz. Biz sadece bir sendika değiliz, eğitim çalışanlarının hak ve menfaatlerini korumanın, geliştirmenin, sorunlarına çözüm bulmanın, kazanım üretmenin yanı sıra, dünya mazlumları için iyiliğin iş gören elleri olmak gibi bir sorumluluğumuz da var. Biz, hak, emek ve özgürlük mücadelesi veren bir sendikayız. Özelde üyelerimizin, eğitim çalışanlarının haklarını savunuyor, sorunlarına çözüm bulunması için çaba harcıyor, nitelikli bir eğitim için çalışıyoruz. Genelde ise ülkemiz, milletimiz, mazlumlar, mağdurlar ve yetimler için ter akıtıyoruz. Üyemizi, eğitim çalışanlarını, kamu görevlilerini düşünen, onların sorunlarının çözüme kavuşturulması için emek harcayan, yarınlarımızın daha iyi olması için çalışan, ‘dünya mazlumlarının sorunu benim sorunumdur' anlayışıyla hareket eden, ülkesinin ve milletinin yanında olan bir teşkilat olarak, bu şiarla sendikal yolculuğumuzu sürdürme kararlılığımızdan taviz vermeyeceğiz. 27 yıllık sendikal tarihimizde takdire şayan çalışmalara, önemli kazanımlara imza attık. Önümüzdeki dönemde çözmemiz gereken sorunlar, kazanıma dönüştürmemiz gereken konular var. 3600 ek gösterge memnuniyet katsayısını artıracak şekilde bir an önce verilmelidir. Başta öğretmenler olmak üzere, paydaşların görüş ve önerileriyle olgunlaşan bir Öğretmenlik Meslek Kanunu talebimiz var. Bu anlamda üzerimize düşeni yaptık, raporumuzu hazırlayarak yetkililere ulaştırdık. Hem ek gösterge hem de Öğretmenlik Meslek Kanunu, daha fazla zaman geçirilmeden bir an evvel kanunlaşarak hayata geçirilmelidir" dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar hep birlikte iftarlarını açtı. Program müzik dinletisi ile sona erdi.