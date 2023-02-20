Şırnak'ta eğitim-öğretimde ikinci dönem başladı. Okullarına gelen öğrenciler, düzenlenen törenin ardından ders başı yaptı.

Yarıyıl tatilin ardından Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin ardından 2 hafta daha okullara ara verilmesiyle ve bu aranın da bitmesi ile arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşan öğrenciler İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara alındı.

Merkez Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törene katılan Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik, ikinci dönem eğitim-öğretim yılının, kent genelindeki 154 bin öğrenci ve 9 bin öğretmene hayırlı olmasını diledi.

Tetik, “Türkiye 6 Şubat'ta büyük bir deprem yaşadı. Bu gün itibariyle ikinci dönem eğitim-öğretim başladı. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. 6 Şubat'tan bu yana kadar 20 yardım tırı sadece milli eğitim müdürlüğü olarak gönderdik. Bu da Türkiye'nin bir olduğu ve beraber olduğunu gösteriyor. Öğretmenlerimiz gece boyunca sandviç yaptılar. Okullarımızda üretilen 380 bin ekmek gönderdik. Meslek liselerimiz ürettikleri soba ve uyku tulumu ürettiler” dedi.