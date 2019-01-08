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Şırnak'ta elektrik trafosunda yangın

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde aşırı yüklenmeden dolayı elektrik trafosunda yangın çıktı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde aşırı yüklenmeden dolayı elektrik trafosunda yangın çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Beytüşşebap Kaymakamlığının karşısında bulunan Kesici Ölçü Kabini aşırı yüklenmeden dolayı yaşanan bir arıza nedeniyle bir anda alev aldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Dicle Elektrik ve itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Arıza nedeniyle trafonun enerjisini kesen Dicle Elektrik ekipleri, onarım için çalışma başlattı. Yapılan incelemede arızanın kış şartlarında aşırı yüklenmeden kaynaklandığı tespit edildi.

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