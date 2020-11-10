Şırnak'ta en çok tercih edilen okullar belirlendi

Şırnak'ta en çok tercih edilen okullar arasında bulunan özel NEO Lisesi Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Onuk, Bakanlığın talimatları doğrultusunda korona virüs kapsamında öğrenciler için tüm önlemleri aldıklarını ve okullarının eğitime hazır hale getirildiğini söyledi. Şırnak'ta özel okul olarak ücretsiz eğitim veren tek ve en çok tercih edilen okul olduklarını vurgulayan Onuk, "Şırnak özel NEO Lisesinde vermiş olduğumuz eğitim kadar bu salgın döneminde öğrencilerimizin sağlığı için de her türlü tedbirleri aldık, almaya da devam edeceğiz. Bizler, dünyanın kültürel, sanayi ve teknoloji gelişimine katkıda bulunan, çağdaş uygarlık düzeyini aşmayı hedefleyen, branşında gerekli donanıma sahip, yükseköğrenime ve Türkiye'nin çalışma alanlarına kalifiye eleman yetiştirmekteyiz. Okulumuz 'Dünya Türkiye ile Türkiye benimle büyüyecek' vizyonuna sahip mesleki eğitimde öğrencileri alanlarında en iyi şekilde yetiştirerek ülke ekonomisini kalkındıracak ve kendi işini kuracak temel altyapısını oluşturan eğitim donanımı ile sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları yetiştirmek, aynı zamanda yükseköğretime öğrenci hazırlamaktır" dedi.

TSE'den 'Okulum Temiz' sertifikası aldıklarını belirten özel NEO Liseleri Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Onuk, "Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs süreci boyunca gerek uzaktan eğitim gerekse yüz yüze uygulamalı eğitimle öğrencilerimizi yalnız bırakmayarak TSE, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından uluslararası kriterler göz önünde bulundurularak belirlenen tüm koşulların okulumuzda sağlanması neticesinde Silopi ilçesinde ilk ‘Okulum Temiz' belgesini almaya hak kazanarak sağlıklı ve güvenli bir eğitim öğretim ortamına model oluşturmuş olmaktan mutluluk duyuyoruz. NEO Okulları kuruluş tarihinden itibaren bölgede en çok tercih edilen eğitim kurumudur" diye konuştu.