Şırnak'ta Gençlik, Huzur ve Bal Festivali sona erdi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Gençlik, Huzur ve Bal Festivali, 3'üncü gününde Yusuf Güney konseriyle son buldu.

Uludere ilçesi İnceler köyünde Irak sınırının sıfır noktası ile Bestler Dereler üçgeninde bulunan alanda bul ikincisi düzenlenen festivale 3 gün boyunca binlerce insan katıldı. Festivalde yöresel yemeklerin yanı sıra kilim, halı, el emeği göz nuru örgüler tanıtıldı. Terörün bittiği bölgede huzur ve kardeşlik için uzun halay kuyrukları oluştu.

Festivalin son gününde vatandaşlar Yusuf Güney konseri ile kendinden geçti. Sanatçı, son parçasını binlerce Şırnaklı karşısında özel harakat polislerine ithafen söylerken binlerce kişi şarkıya eşlik etti.

Programda konuşan Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, bu tür festivallerin gençler için sık sık yapılacağını söyledi. Ürek, "Yıllardır bölgemizde terör faaliyeti vardı. Çok şükür son yıllarda bu algı yok oldu. Her tarafa gönül rahatlığıyla gider olduk. Güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları sayesinde aslında bu festivali yapıyoruz. Gençlerimizin mutlu olması bizi mutlu ediyor. Biz hizmet için geldik bu koltuğa.inşallah herkes beğenmiştir. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ise "Yıllarca terörün kirli yüzüne hepimiz şahit olduk. Çok şükür şu an görmüş olduğunuz gibi bu kirli yüzün yerine barışın kardeşliğin huzurun yüzünü görüyoruz. Binlerce kardeşimiz ağabeyimiz, ablamız bu alanda huzuru istiyoruz" diye konuştu.

Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz vatandaşlar adına Yusuf Güney'e kilim ve bal hediye etti.

3 gün süren festival konserler ve havai fişek gösterileriyle son buldu.