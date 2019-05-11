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Şırnak'ta göçük: 1 ölü, 1 yaralı

Şırnak’ta bir kömür ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçilerden biri hayatını kaybetti.

Şırnak'ta bir kömür ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçilerden biri hayatını kaybetti.


Şırnak Cizre karayolu 15. kilometresindeki Maden Konutları mevkiinde kömür ocağında göçük meydana geldi. Göçükte, 2 işçi toprak altında kaldı. Olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri toprak altında kalan işçileri çıkardı. İşçilerden Reşit Özcan (45) hayatını kaybederken, diğer işçi Kamil Sunar (43) yaralı olarak çıkarıldı. Özcan'ın cesedi Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Sunar ise tedavi altına alındı.


Öcan'ın yakınları hastane önünde göz yaşı döktü.

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