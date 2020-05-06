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Şırnak'ta görülen ölü semenderler, araştırılmak üzere Ankara'ya gönderilecek

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde ölü bulunan nesli tükenmekte olan benekli semenderler, araştırılmak üzere Ankara’ya gönderilecek.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ölü bulunan nesli tükenmekte olan benekli semenderler, araştırılmak üzere Ankara'ya gönderilecek.


Beytüşşebap İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Başaran köyündeki Hıyarto deresinde yaşayan benekli semenderlerin geçtiğimiz günlerde dere kenarında ölü halde bulunması üzerine harekete geçti. Ani ölüm nedenleri araştırılacak olan benekli semenderlerden numuneler alınarak Ankara'ya gönderilecek.


Beytüşşebap İlçe Tarım ve Orman Müdürü Salih Aktaş, dere yatağında bulunan ölü ve canlı semenderlerin bir kaçından numune alarak Ankara'ya göndereceklerini söyledi. Aktaş, "Dünyada nesli tehlike altında olan benekli semenderlerin ölüm nedenlerini öğrenmek için incelemelerde bulunduk. Ve onlarca benekli semenderin derede öldüğünü gördük. Şimdi bunlardan bir kaçını alıp göndereceğiz. Gerek Ankara Etüt Araştırma Enstitüsü gerek Şırnak Doğal Hayatı Koruma Müdürlüğünden bize ulaştılar. Bizde bunun üzerine nesli tükenmekte olan benekli semenderlerin ölüm sebeplerini araştırmak için buraya geldik. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra ölüm nedenleri kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi.

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