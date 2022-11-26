Şırnak'ta güvenlik korucusu yıldırım isabet etmesi sonucu şehit oldu

Cudi Dağı Atatürk Burnu mevkiinde bölge güvenliğini alan time yıldırım isabet etti. Yıldırım isabet etmesi sonucu şehit düşen korucu Agit Oran için Şırnak'ta tören düzenlendi. 23. Piyade Tümen Komutanlığında gerçekleştirilen törende, Oran'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu. Törende Oran'ın öz geçmişi okundu, dua edildi.

Şehit güvenlik korucusu Agit Oran'ın naaşı Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesine ambulans ile uğurlandı. Törene, Şırnak Valisi Osman Bilgin, Vali Yardımcısı Mehmet Çelik, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, şehidin ailesi ve askerler katıldı.