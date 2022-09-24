Şırnak'ta hafızlık yarışması finali yapıldı

Şırnak'ta Diyanet İşleri Başkanlığınca Kur'an kurslarına katılımı artırmak, hafızlık eğitimini ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okumayı teşvik etmek amacıyla hafızlık eğitimi verilen Kur'an kurslarında okuyan öğrenciler arasında düzenlenen "Hafızlık Türkiye Finali Yarışması" yapıldı.

Bölgelerinde birinci olan 7 hafızın katıldığı final yarışması, Yeni Mahalle Geylani Camisi'nde gerçekleştirildi. Ezber, tecvit bilgisi ve güzel okuma gibi kriterlere göre değerlendirme yapılan yarışmada Kahramanmaraş'tan Yusuf Eren Gülmez birinci, İstanbul'dan Abdulsamet Gün ikinci ve Elazığ'dan Muhammed Mustafa Selami üçüncü oldu.

Hafızlara hediyeler veren Şırnak Valisi Osman Bilgin, program sonunda hafız ve aileleri tebrik etti. Final programı sonunda konuşma yapan Vali Bilgin, “Özellikle günümüz dünyasında insanlığın kurtuluşu olan İslam'a ne kadar ihtiyacımız olduğunu hem bireysel hem toplumsal alarak yakinen müşahede ediyoruz. İslamiyet özellikle peygamberimizin ve bizlerinde yaşadığı bu coğrafyada insanlığın düştüğü o dönemdeki kötü günlerden aslı saadet olarak adlandırılan, hepimizin yakinen okuduğu, müşahede ettiği şekilde insanlığın kurtuluşu olmuştur. Bugün de insanlık yeni bir kurtuluş arıyor. Bu kurtuluş yine İslamiyet'tedir. Ama maalesef ki bizler Müslümanlar ve dünyadaki diğer insanlar ne zaman ki teorik olarak İslamiyet'i yaşayıp uygulamaya geldiğimizde İslamiyet'ten uzaklaştığımızda nasıl durumlara düştüğümüzü hepimiz görüyoruz" dedi.