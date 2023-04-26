Şırnak'ta havaların ısınmasıyla karıncalar yuvalarından çıkıyor

Şırnak'ta havaların ısınmasıyla beraber yuvalarından çıkmaya başlayan karıncalar görüntülendi.

Beytüşşebap ilçesinde baharın gelişiyle beraber karıncalar toprak altındaki yuvalarından çıkmaya başladı. Yeni yuva arayışına giren binlerce karınca görüntülendi. Doğa fotoğrafçısı Serdar Gökçe, karıncaları fotoğraflamak için günlerdir beklediğini söyledi. Gökçe, "Günlerdir bu anı bekliyordum. Sıcak havaların etkisiyle karıncalar yuvalardan çıktı. Aylarca yer altında kalıyorlar, sıcaklık basınca yeniden doğmuş gibi her yere ulaşmaya çalışıyorlar'' dedi.