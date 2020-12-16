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Şırnak'ta hazır beton pompa vinci devrildi: 1 ölü

Şırnak’ta hazır beton pompa vincinin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Şırnak'ta hazır beton pompa vincinin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.



Olay, Şırnak'ın Yeşilyurt Mahallesi, Yıldırım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta hazır beton pompa vincinin beton dökümü sırasında devrilmesi sonucu dengesini kaybeden inşaat işçisi düştü. İş arkadaşları ve çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları incelemede Sait Bektaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bektaş'ın cesedi inşaat alanından çıkarılarak Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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