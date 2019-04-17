Şırnak'ta İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Şırnak'ta, 2019 yılının ikinci İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Mehmet Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi toplantı salonunda düzenlenen toplantı Vali Mehmet Aktaş başkanlığında, Vali Yardımcısı Tayfur Elbasan, DSİ, karayolları, İller Bankası bölge temsilcileri, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluş temsilcilerin katılımıyla yapıldı. Toplantıda, devam eden yatırımlar ile 2019 yılında yapılması planlanan yatırımlar ele alındı. Burada bir açıklama yapan Vali Aktaş, Şırnak genelinde 337 proje ve işin yürütüldüğünü, bu işin toplam tutarı 4 milyar 770 milyon 938 bin lira olduğunu söyledi. Kamu kuruluşlarının yatırımlarının izlenmesi, çalışmalarının koordine dilmesi, il düzeyindeki yatırımların daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla bir araya geldiklerini belirten Vali Aktaş, "2019 yılının 2. dönem toplantımızın ana gündem maddesi 2019 yılında ilimizde gerçekleştirilen yatırımları Mart ayı itibariyle görüşmek, koordinasyonu gerektiren hususları tespit etmek, yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirilmesini yapmak olacaktır. İlimizde 2019 yılı Mart ayı itibariyle ulaşım sektöründe 31, tarım sektöründe 47, eğitim sektöründe 122, sağlık sektöründe 8 ve diğer kamu hizmetlerinde 110 olmak üzere toplam 337 proje ve iş yürütülmüştür. Yürütülen bu 337 proje ve işin toplam tutarı 4 milyar 770 milyon 938 bin lira olup bu projelere önceki yıllarda 2 milyar 272 milyon 294 bin lira harcanmıştır. Projelerin 2019 yılı ödenekleri 569 milyon 875 bin liradır. Dönem sonun kadar 277 milyon 279 bin lira harcanarak yüzde 49 oranında nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır. 2019 yılında yürütülen 337 projenin 26'si tamamlanmıştır ki bu oran yüzde 11'e tekabül etmektedir. 186 proje üzerinde çalışmalar devam etmektedir. 7 proje ve işin ihalesi beklenilmekte olup, 108 proje ve işe henüz başlanılamamıştır" dedi.

İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, diğer kurum müdürleri ve temsilcilerin sunumu ile sona erdi.