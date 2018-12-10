Şırnak'ta ilk defa yapılan ameliyatlarla hasta sağlığına kavuştu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ikamet eden Lezgin Öter kanser teşhisi ile başvurduğu Şırnak Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) servisinde Op. Dr. Cömert Şen, Op. Dr. Sinan Aksoy ve Op. Dr Çağrı Çelik tarafından saatlerce süren ameliyat ile sağlığına kavuştu. KBB Op. Dr. Sinan Aksoy, “Hastamız bize alt dudak ile yara şikayeti ile geldi. Bu yaradan biyopsin aldık. Hatta iki defa tekrarladık bu biyopsini. Biyopsin sonucunda bu hastanın kanser olduğunu ve bunun daha çok ilerlemediğini tespit ettik. Hastamıza gerekli tetkiklerin ardından dudağındaki kanserli bölge dahil, boynunda ki lenf bezlerini çıkararak bir ameliyat yaptık. Biz buna tıbbi olarak alt dudak tümör rezeksiyonu ve bilateral boyun disseksiyonu diyoruz. Hastamız şu an gayet iyi durumu. Yarında hastamızı taburcu etmeyi planlıyoruz” dedi.

Şırnak'ta ilk defa bu ameliyatı gerçekleştirdiklerini ifade eden Aksoy, “Bu ameliyat genellikle 3. basamak hastanelerde yapılan bir ameliyattır. Şırnak'ta ilk defa bu ameliyatı gerçekleştirdik. Daha ilerleyen boyutlarda bir tümör ile gelseydi hasta, daha büyük ameliyatlar gerekebilirdi. Bu ameliyatlarla hastanın daha sonraki sağ kalımını da etkileyebilir. Hatta konforunu da etkileyebilirdi. Dudağın büyük bir bölümü alınabilirdi. Erken tespit ettiğimiz için hem yeme hem de dudağın fonksiyonlarını korunmuş oldu. Bu yapmış olduğumuz boyun disseksiyonu ile birlikte hastalığı kontrol altına almış olduk” diye konuştu.