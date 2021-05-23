Şırnak'ta iş makineleri kar birikintilerini temizliyor

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesi yayla yollarında kar temizleme çalışmaları sürüyor.

Hilal Belediyesi ekipleri yayla sezonunun açılmasıyla birlikte vatandaşların yaylalara araçlar ile çıkabilmesi için yol temizleme çalışmaları başlattı. Yer yer 4 metreyi bulan kar nedeniyle araçlar kar yığınlarının arasında kayboldu. Kel Mehmet Dağlarının uzantısı olan Hilal yayla yollarının açılmasıyla birlikte vatandaşlar yaylalara akın etti.

Hilal Belediye Başkanı Cevher Benek, kendisinin yaklaşık 1 haftadır yayla dağlarının eteklerinde olduğunu söyledi. Benek, "Bir hafta boyunca ekiplere eşlik ederek yolu açıktık. Yolları temizleme dışında yolda oluşan 4-5 metreyi bulan kar yığınları ekipleri biraz zorladı. Ülke genelinde yaşanan kuraklığa rağmen hala böyle kar kütlelerinin yaylamızda bulunması bizim ve hayvancılık ile uğraşan vatandaşlarımızın açısından sevindirici" dedi.