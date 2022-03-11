Şırnak'ta İstiklal Marşı'nın kabulü etkinliklerle kutlandı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliklerle kutlandı.

Beytüşşebap ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı düzenlendi. Beytüşşebap Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen programa Kaymakam Hasan Uğuz, Alay Komutanı Albay Ercan Yavuz, Emniyet Amiri Cemil Sağlam, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şerif Çelikkaya, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program öncesi bir dakikalık saygı duruşu akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla beraber günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında derece alan öğrencilere hediyeler dağıtıldı. Anasınıfı öğrencilerinin hazırladığı gösteri ise büyük beğeni topladı. Öğrencilerden Zilşan Alkın, İstiklal Marşı'nın bir kıtasını okudu. Minik öğrenci, marşın sonunda ay yıldızlı bayrağı açınca alkış yağmuruna tutuldu.