Şırnak'ta kaçak avcılık denetiminde 1 milyon 148 bin 836 lira ceza kesildi

Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri Beytüşşebap'ta drone ile kaçak avlanma denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 21 kişiye toplamda 1 milyon 148 bin 836 Türk lirası para cezası kesildi.

Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yaban hayatını korumak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kaçak avcılık için kırsala çıkan kişiler, Şırnak DKMP tarafından teknolojinin de yardımıyla bir bir tespit ediliyor. Ekipler, Beytüşşebap ilçesine bağlı eski Bölücek, Günyüzü, Güneyyaka, Değirmenli, Beşağaç köyü kırsalında drone ile denetim gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen denetimlerde 21 kişiye 1 milyon 148 bin 836 Türk lirası para cezası kesildi.

DKMP Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü olarak 2022- 2023 av sezonu içerisinde av koruma ve kontrol çalışmalarının devam ettiğini hatırlattı. Bu amaçla Beytüşşebap ilçesinde bulunduklarını aktaran Kalay, "Gerek dürbün, drone, fotoğraf makinesi gerekse jandarmanın desteğini alarak av koruma ve kontrol çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Av koruma ve kontrol çalışmalarımızda foto kapanlardan da faydalanmaktayız. Bazı arazilere de foto kapan yerleştiriyoruz. Gerek foto kapan, fotoğraf makinesi gerekse dronelerle her hangi bir arazi de her hangi bir şahıs yakaladığımız zaman bu şahsın görüntülerini jandarmadan destek alarak kimlik tespitini yapıp 4915 sayılı kara avcılığına istinaden ilgili maddelere göre idari yaptırım yapmaktayız. Bu sezon içerisinde 21 avcıya kaçak avlandıkları için idari yaptırım uyguladık” dedi.