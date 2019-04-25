Şırnak'ta ‘kaçak elektrik ittifakı'

Kaçak kullanım oranının yüzde 93 olduğu Şırnak'ın Kumçatı beldesinde, sosyal medya üzerinden örgütlenen kesimler, kaçak kontrol ekiplerine geçit vermedi.

Güneydoğu'da Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerine dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, her gün milyonlarca liralık ekonomik kayba neden olan kaçak elektrik kullanımıyla mücadeleye devam ederken, bunu önlemeye dönük şirkete yapılan saldırılar ise organize biçimde devam ediyor. Sorumluluk bölgesinde özelleştirme öncesinde yüzde 75'in üzerinde olan kaçak elektrik kullanımını, gerek yatırımları, gerekse ödün vermeden gerçekleştirdiği denetimleri sayesinde yüzde 60'a kadar düşüren Dicle Elektrik, bu oranı daha aşağıya çekmek için kaçak kullanımla mücadelesini ara vermeksizin sürdürüyor. Şırnak İl Müdürlüğü enerji kayıplarına bağlı 50 ekip bu sabah kaçak elektrik kontrolü için kaçak elektrik tüketiminin yüzde 93 olduğu merkeze bağlı Kumçatı beldesine gitti. Belde girişinde toplanan ekipler, güvenliğin sağlanması için jandarma ile görüşürken, bazı kesimler sosyal medya üzerinden harekete geçti. Bu kesimler, ilçe halkını gelecek olan kaçak elektrik kontrolüne karşı uyararak, mahallelerinde toplanmaları ve ekiplere tepki göstermeleri için örgütlemeye başladı. Sosyal medyada yapılan bu çağrılar üzerine neredeyse beldede yaşayan herkes, kaçak elektrik kontrolünü önlemek için adeta ittifak oluşturarak cadde ve sokaklara çıkıp beklemeye başladı.

Yaşanan bu durum üzerine jandarma yetkilileri, gelen kaçak kontrol ekiplerinin tamamının beldeye girmesi durumunda hepsini birden koruyamayacaklarını bildirerek, sadece bir kısmının çalışma yapmasını istedi. Jandarmanın güvenlik kaygılarını dikkate alan Dicle Elektrik yetkilileri de bu uyarıyı dikkate alarak sadece 8 ekibi beldeye gönderdi. Ancak beldede organize biçimde tüm iş yerleri kapatıldığı, evlerin kapıları açılmadığı beldede elektriklerin bilinmeyen kişilerce kesildiği için ekipler çalışma yapamadı. Beldenin cadde ve sokaklarda toplananlar ise, ekip araçlarını taşlamaya başladı. Bu sırada geçici köy korucusu oldukları bildirilen bası kişiler de korkutmak amacıyla ellerindeki otomatik silahlarla rastgele havaya ateş açmaya başladılar. Beldede çalışma yapamayan ekipler, zırhlı araçların refakatinde geri dönmek zorunda kaldı. Taşlama sırasında araçların içerisinde bulunan görevliler ise büyük korku yaşadı. Saldırıda 4 araç hasar görürken, yaralanan kimsenin olmaması ise sevindirdi.

Yüzde 93 kaçak tüketim var

Kumçatı beldesinde 944 kayıtlı abone bulunmasına karşın yaklaşık 400 de kayıt dışı abone bulunduğunu belirten Dicle Elektrik yetkilileri, buradaki kaçak tüketimin yüzde 90'ın üzerinde olduğuna dikkat çektiler. Yetkililer, ‘'Beldede tüketilen enerji miktarı 2 milyon kilowatsaat üzerinde. Ancak kayıt altındaki tüketim miktarı 140 bin kilowatsaat bile değil. Bu da Kumçatı beldesindeki kaçak elektrik oranının yüzde 93 olduğunu ortaya koyuyor. Ortada çok ciddi, kabul edilmesi mümkün olmayan bir oranda kaçak elektrik tüketimi var. Her ay 1 milyon lira dolayında bir ekonomik kayıptan söz etmek mümkün. Kaçak tüketimden kaynaklanan bu ekonomik kayıp ne yazık ki Türkiye'de yaşayan her tüketiciyi etkiliyor. İşte bunu önlemek için kaçak elektrik kullanımının önüne geçmek, tüketilen enerjiyi kayıt altına almak istiyoruz. Tüm çabamız bunun içindir'' dedi.