Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 21 gözaltı

Şırnak'ta güvenlik güçleri tarafından son 6 günde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca 12-18 Ekim 2020 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon başlatıldı. Operasyonlar kapsamında, 6,34 gram esrar, 2,94 gram eroin, 4,93 gram metamfetamin maddesi, 18 bin adet sigara makaronu, bin 428 adet paket kaçak sigara, 500 adet puro, 310 paket elektronik sigara tütünü, 166 adet kaçak cep telefonu, 2 adet sahte 100 dolar ele geçirildi. 2 adet parada sahtecilik olayı gerçekleşti.

Operasyonlar kapsamında 21 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.