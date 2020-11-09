Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 27 gözaltı

Şırnak'ta güvenlik güçleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2-8 Kasım arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon başlatıldı. Operasyonlar kapsamında, 55,73 gram esrar, 6,04 gram metamfetamin, 4,5 gram eroin, 3 adet ecstasy, 2 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 203 adet cep telefonu, 890 paket kaçak sigara, 15 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje, 9 kilo 75 gram kaçak tütün ele geçirildi.

Operasyonlarda ayrıca resmi belgede sahtecilik olayında 1 adet sahte plaka, parada sahtecilik olayında ise 6 adet sahte 100 lira ele geçildi. Yapılan operasyonlar kapsamında 27 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldığı öğrenildi.