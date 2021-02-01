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Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 31 gözaltı

Şırnak’ta güvenlik güçleri tarafından son bir haftada yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında çok miktarda uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Şırnak'ta güvenlik güçleri tarafından son bir haftada yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında çok miktarda uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.


Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından il ve ilçelerde 25 - 31 Ocak 2021 tarihleri arasında düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nce 25 - 31 Ocak 2021 tarihleri arasında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyonda, 28,88 gram eroin, 10,38 gram metamfetamin, 5,7 gram esrar maddesi, 2 bin 100 paket kaçak sigara, 56 adet kaçak cep telefonu, 19 şişe kaçak içki, 1 adet parada sahtecilik olayında 1 adet sahte 100 TL ele geçirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 31 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldığı belirtildi.

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