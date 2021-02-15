Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 35 gözaltı

Şırnak'ta güvenlik güçleri tarafından son bir haftada yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 35 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent ve ilçelerinde 8 - 14 Şubat 2021 tarihleri arasında kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 7 kilo 105,4 gram metamfetamin, 4,87 gram esrar, 3,84 gram eroin maddesi, 7 bin 660 paket kaçak sigara, 33 adet kaçak cep telefonu, 220 bin lira değerinde 50 adet çanta, 8 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında toplam 35 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılırken 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamca tutuklanarak cezaevine gönderildi.