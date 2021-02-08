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Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 49 gözaltı

Şırnak’ta güvenlik güçleri tarafından son bir haftada yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Şırnak'ta güvenlik güçleri tarafından son bir haftada yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 49 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 1-7 Şubat 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyonda, 1 adet Beretta marka tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör ile 6 adet fişek, 83,40 gram eroin, 21,55 gram metamfetamin, 314,90 gram esrar, 0,83 gram bonzai, 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 295 paket kaçak sigara, 300 paket elektronik sigara tütünü, 52 kilogram kaçak tütün, 55 adet kaçak cep telefonu, 40 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.


Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 49 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı.

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