Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 45 gözaltı

Şırnak ve 6 ilçesinde yapılan operasyonlarda, Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 45 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenleyerek, uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda, 3,14 gram metamfetamin, 3,34 gram eroin, 4,59 gram esrar, 4 bin 266 adet sigara, 9 bin 200 adet makaron,84 adet cep telefonu aksesuarı, 60 adet puro, 24 adet cep telefonu, 17 kilogram nargile tütünü, 16 kilogram çay ve 6 adet elektronik emtia ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 30'ü kaçakçılık, 11'i asayiş, 3 şüpheli sahtecilik suçundan ve 1 şüpheli illegal yollardan yurt dışına çıkmak isterken toplam 45 şüpheli gözaltına alındı.