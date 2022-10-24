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Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 56 gözaltı

Şırnak merkez ve bağlı ilçelerinde yapılan kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında Türkiye’ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Şırnak merkez ve bağlı ilçelerinde yapılan kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda, 56 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.


Terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadelede Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 17-23 Ekim 2022 tarihleri arasında Şırnak merkezi ve ilçelerinde yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 1,34 gram metamfetamin, 33,45 gram eroin, 0,46 gram esrar, bin 150 adet sigara, 100 adet puro, 29 adet cep telefonu, 21 adet cep telefonu aksesuarı, 2 adet sentetik ecza ele geçirildi.


Yapılan operasyonlarda, 25'i uyuşturucu, 18'i asayiş, 10'u kaçakçılık, 2'si terör ve 1 kişide sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 56 şüpheli gözaltına alındı.

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