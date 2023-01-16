Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 58 gözaltı

Şırnak ve 6 ilçesinde yapılan operasyonlarda, Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 58 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde, tarihi eser, gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 4,49 gram metamfetamin, 15,53 gram eroin, 4 adet bong, 7 bin 826 paket sigara, 429 adet emtia (Elektronik sigara, nargile) 360 adet puro, 53 adet sahte evrak, 34 adet sahte nüfus cüzdanı, 25 adet cep telefonu, 20 kilogram çay, 4 adet sahte ehliyet, 1 kilogram tütün ele geçirildi. Operasyonlarda 49'ü kaçakçılık, 6'ı asayiş, 1 şüpheli ülkeden illegal çıkış yapacağı esnada, 1 şüpheli terör suçu ile 1 kayıp şahıs olmak üzere toplam 58 şüpheli gözaltına alındı.