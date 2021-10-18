Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 59 gözaltı

Yapılan operasyonda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 59 kişi ise gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 11 - 17 Ekim 2021 tarihleri arasında kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 17,97 gram metamfetamin, 14,87 gram esrar, 1,53 gram eroin, 1 adet ecstasy, 6 bin 870 paket kaçak sigara, 18 adet cep telefonu, 46 adet cep telefonu aksesuarı, 4 adet oyun konsolu, 1 adet parada sahtecilik olayında sahte 50 dolar ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 45'i kaçakçılık, 12'i asayiş suçlarından, 1'i terör, 1'i resmi belgede sahtecilik suçundan olmak üzere 59 şüpheli gözaltına alındı.