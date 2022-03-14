Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 69 gözaltı

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan kaçakçılık ve asayiş operasyonunda uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 69 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 07 - 13 Mart 2022 tarihleri arasında kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 393,67 gram metamfetamin, 119,57 gram esrar, 3,07 gram bonzai, 0,12 gram eroin, 17 bin 200 litre kaçak akaryakıt, 6 bin 930 paket kaçak sigara, 180 paket elektronik sigara tütünü, 4 kilogram kaçak tütün, 9 adet cep telefonu, 1 adet parada sahtecilik olayında 8 adet sahte 100 dolar ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 55'i kaçakçılık, 12'si asayiş ve 2 şüpheli resmi belgede sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 69 şüpheli gözaltına alındı.