Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 69 gözaltı

Şırnak ve 6 ilçesinde yapılan operasyonlarda, Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 69 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenleyerek, uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 220 kilo 192.03 gram metamfetamin, 787,93 gram esrar, 1 adet bong, 7 bin 189 adet sigara, 652 litre kaçak motorin, 3 adet tüfek, 1 adet tabanca, 6 adet fişek, 30 kilogram çay, 20 adet cep telefonu, 9 adet cep telefonu aksesuarı, 2 adet tarihi eser, 1 adet sahte belge, 4 bin 600 TL para ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 53'ü kaçakçılık, 15'i asayiş, 1 şüpheli terör suçundan olmak üzere toplam 69 şüpheli gözaltına alındı.