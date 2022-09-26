Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu

Şırnak ve 6 ilçesinde yapılan operasyonlarda, Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 48 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenleyerek, uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda, 10,17 gram metamfetamin, 68,54 gram eroin, 20,67 gram esrar 2 bin 156 paket sigara, 1000 adet puro, 578 adet emtia, 26 adet cep telefonu, 7 adet ayakkabı, 23 adet elektronik sigara, 20 kilogram çay, 16 litre alkol, 10 adet sahte resmi belge, 3 adet elektronik emtia ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 34'ü kaçakçılık, 14'u asayiş suçundan olmak üzere toplam 48 şüpheli gözaltına alındı.