Şırnak'ta kaçakçılık ve terör operasyonu: 85 gözaltı

Şırnak'ta 27 Ocak-2 Şubat arasında düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 85 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 27 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonlarda 25,204 gram eroin, 2,42 gram metamfetamin, 1,18 gram sentetik kannabinoid, 18 adet ecstasy, 15 bin 675 adet muhtelif süs eşyası, 57 bin 914 paket kaçak sigara, 201 paket elektronik sigara likiti, 327 kilo 400 gram çay, 23 kilogram tütün, 218 çift ayakkabı, 13 adet cep telefonu, 52 adet cep telefonu aksesuarı, 64 adet kol saati, 4 adet diğer elektronik eşya, 15 adet kaçak parfüm, bin 211 adet diğer inşaat malzemesi, 972 metre muhtelif giyim eşyası, 130 adet konserve, 2 adet muhtelif yedek parça eşya, 1 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlar kapsamında 85 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmış, 2 şüpheli şahıs ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Ayrıca kaçakçılık ve asayiş ile ilgili olarak Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında 5 şüpheli kaçakçılık suçlarından, 9 şüpheli asayiş suçlarından yakalanmış olup haklarında gerekli yasal işlem yapılmış, 1 şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.