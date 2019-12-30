Şırnak'ta kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonunda 36 gözaltı

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlığınca 23-29 Aralık 2019 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "15,31 gram metamfetamin, 101,96 gram eroin, 1,87 gram esrar, 3 bin 810 paket kaçak sigara, 1 bin 310 paket kaçak elektronik sigara, 112 kilogram kaçak tütün, 902 litre kaçak akaryakıt, 52 şişe ve 4 litre kaçak alkol, 464 adet muhtelif eşya ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlar kapsamında 36 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmıştır. Kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir” denildi.