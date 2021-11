Şırnak'ta “Kadına yönelik şiddete birlikte 'dur' diyelim” etkinliği

Şırnak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından “Kadına yönelik şiddete birlikte 'dur' diyelim” etkinliği düzenlendi.

“25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü” vesilesiyle Şırnak Valiliği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından bir program düzenlendi. Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan, Şırnak Belediye Başkanvekili İhsan Gören, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Emin Erkan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Celal Dalman, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, dünyanın her tarafından ve ülkenin her yerinde kadına şiddete hayır konusuna dikkat çekmek üzere çeşitli faaliyetler yapıldığını söyledi. Kadınların, ülkede ve dünyanın her yerinde şiddete maruz kaldığını aktaran Pehlivan, “Kadınlarımız ülkemize ve dünyanın her yerinde maalesef şiddete maruz kalıyor. Şiddeti şiddetle reddediyoruz. Asla kabul etmiyoruz ve kabul etmemiz mümkün değil. Şiddete hep birlikte hayır diyoruz. Sadece bugün değil, her günümüzde ve anımızda şiddete karşı mücadeleyi şiar edinmek durumundayız. Toplumuzun her kesimiyle, bütün kamu ve kuruluşlarıyla hep birlikte mücadele edersek ancak bu konuda mesafe alabileceğimizi biliyoruz. Konuya hangi pencereden bakarsak bakalım, şiddete ister hukuki, inanç, kültür, gelenek, görenek, insani, evrensel isterse değerler penceresinde bakalım aklın ve mantığın kabul etmediği bir kavram. İdeal olan bu. Ama realiteler faklı tezahür ediyor. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın himayelerinde yasal düzenlemeler yapıldı, yapılıyor. Bu çerçevede bakanlılar arasında protokol imzalandı. Bu protokol 75 maddeden oluşuyor. Bütün maddelerde diğer illerde olduğu gibi ilimizde de çalışmalar yürütülüyor. Kadına şiddete hayır için ihbar hatları var 183 ihbar hattı, KADES programı var. Teknolojiyi kullanmak zorundayız. KADES çok basit bir şekilde telefona indirebileceğiniz bir uygulama ve İçişlerleri Bakanlığımızın bu uygulaması geçtiğimiz hafta uluslararasında ödül aldı. Herkes bu uygulamayı indirsin. İnşallah lazım olmaz ama bir gün olduğunda çok pratik bir şekilde kullanılabilir. Herkes bu uygulamayı indirip bir farkındalık oluşturalım. Başta kamu görevlilerimiz bu uygulamayı indirerek örnek olmalı. Erkek ile kadın hep birlikte indirmesinde fayda var. Sadece maruz kalan değil, maruz kalındığı ve noktalarda onu görende emniyeti ve jandarmayı bilgilendirip çok kısa süre içerisinde ekiplerimizi oraya intikal ederler. İnşallah yaşanmaz, hiç arzu etmiyoruz. Ama gerçeklerle yüzleşmek durumundayız. Amacımız kadınıyla erkeğiyle ve bizi ayakta kalan sağlam aile yapısıyla tarih boyunca olduğu gibi dimdik ayakta durmak, değerleri yaşatmak ve bu değerleri çocuklarımıza aktarmak suretiyle hoşgörüyü, sevgiyi, şefkati, geleceği birlikte yaşamayı başarmak” dedi.

Müzik dinletisi ile devam eden program panel ile devam etti. Panelde şiddet türleri hakkında dört ayrı panelist bilgilendirmelerde bulundu.