Şırnak'ta kar 1 metreyi buldu

Şırnak'ta dün geceden itibaren kar yağışı etkili oldu. Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar, Faraşin, Kato, Marinus, Kelkür gibi üs bölgelerindeki kar kalınlığı yer yer 1 metreye kadar çıktı.

Şırnak, dün gecede saatlerinden itibaren yoğun kar yağışına teslim oldu. Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı yol temizleme çalışmaları yürüten ekiplere zor anlar yaşattı. Kar kalınlığı Faraşin, Kato, Marinus, Kelkür gibi üs bölgelerindeki kar kalınlığı yer yer 1 metreye kadar çıktı. Beytüşşebap'a bağlı Bölücek, Ballı, Güneyyaka, Beşağaç, Yeşilöz, Toptepe yaşat mezrası, Gökçe köy yolları etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar ulaşıma kapandı.

Beytüşşebap kaymakamlığına bağlı ekipler, yolları açık tutmak için dün akşamdan itibaren yoğun bir mesai içinde. İlçeye bağlı Özel İdare ekipleri ve Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri yolları açık tutmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İl Özel İdare saha şefi Cihat Akdağ, yolları açık tutmak için yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirtti. Akdağ, “Bölgemizi etkisi altına alan kar yağışı birçok grup köy yolumuz ulaşıma kapattı. İlçe Kaymakamımız Hasan Uğuz'un talimatlarıyla yollarımızı açık tutmak için dün akşamdan beridir yoğun bir mesai harcıyoruz. Yollarımızın çoğunu açmış durumdayız. Kış şartlarına karşı ekiplerimiz hazır durumda” dedi.