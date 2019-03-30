Şırnak'ta kar hayatı olumsuz etkiledi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde aşırı kar yağışı sonrası köy yolları ulaşıma kapandı. Mezra köyü yoluna iki ayrı noktada çığ düştü. Soğuktan donmak üzere olan bir kirpiyi ise vatandaşlar kurtardı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde önceki akşam başlayan ve aralıklarla etkisini devam ettiren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı kar yağışı sonrası köy yolları ulaşıma kapanırken Mezra köyü yoluna da iki ayrı noktada çığ düştü.

Yağış, ilçede zaman zaman da elektrik kesintilerine neden olurken belediye, karayolları ve il özel idare ekipleri, ilçe genelinde çalışma başlattı. Kar yağışında donmak üzere olan bir kirpiyi ise vatandaşlar kurtardı.