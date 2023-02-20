Şırnak'ta kar kalınlığı 1 metreyi geçti

Şırnak'ın Uludere ilçesinde kar kalınlığı 1 metreyi buldu. Ekiplerin yol açma çalışmaları devam ediyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği Suvara Meşa geçidinde ekipler kapalı yolu açmak için günlerdir çalışıyor. Kar püskürtme aracıyla yolu açmaya çalışan karayolları ekipleri Uludere ilçesi ile Uzungeçit beldesi arasındaki 2 bin rakımlı yolu açmak için seferber oluyor.