İhlas Haber Ajansı

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Şırnak'ta kar kalınlığı 1 metreyi geçti

Şırnak’ın Uludere ilçesinde kar kalınlığı 1 metreyi buldu.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde kar kalınlığı 1 metreyi buldu. Ekiplerin yol açma çalışmaları devam ediyor.


Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği Suvara Meşa geçidinde ekipler kapalı yolu açmak için günlerdir çalışıyor. Kar püskürtme aracıyla yolu açmaya çalışan karayolları ekipleri Uludere ilçesi ile Uzungeçit beldesi arasındaki 2 bin rakımlı yolu açmak için seferber oluyor.

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