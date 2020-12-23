Şırnak'ta kar nedeniyle 18 köy yolu ulaşıma kapandı

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçelere bağlı 18 köy yolu ulaşıma kapandı.

Beytüşşebap ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. İlçe merkezi ve köylerinde kar kalınlığı yer yer yarım metreye ulaştı. Beytüşşebap Kaymakamlığı Köylere Hizmet götürme Birliği ve İlçe Özel İdare ekipleri yol açma çalışmaları başlattı. Kapalı olan 18 köy yolunun ulaşıma açılması için ekipler çalışma başlattı.