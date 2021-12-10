Şırnak'ta kar nedeniyle Tanin Geçidi ulaşıma kapandı

Şırnak'ta yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 2000 rakımlı Tanin Geçidi kısa süreliğine ulaşıma kapandı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi yoğun kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanırken, Uludere ilçesi ile Uzungeçit beldesi arasında bulunan 2000 rakımlı Tanin Geçidi de ulaşıma kapandı. Belediye ve karayolları ekipleri yolu açık tutmak için çalışma başlattı. İki gündür etkili olan soğuk hava birçok bölgede ulaşımda aksaklıklara neden oldu. Dağlar ise beyaz örtü içinde kayboldu.