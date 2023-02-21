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Şırnak'ta kar yağışıyla birlikte bal arıları yeni kış uykusuna yattı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışıyla beraber bal arıları kış uykusuna yattı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışıyla beraber bal arıları kış uykusuna yattı. Dondurucu havada dışarı çıkan arılar telef olmasın diye arıcıların kış mesaisi tekrar başladı.


Beytüşşebap ilçesinde bu yıl kar geç yağınca bal arıları geç kış uykusuna yattı. Binlerce arı kar altında kaldı. Arıcılar, arıların telef olmaması için karla mücadeleye başladı. Bu yıl 3 ay boyunca kış uykusunda kalacak olan bal arıları dondurucu soğuklara karşı yuvalarında kış uykusuna yatmaya başladı. Uyanıp dışarı çıkan arılar ise karda telef oluyor. Arıcılar önlem olarak kovanların önlerini temizlemeye çalışıyor.

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