İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Şırnak'ta Karadeniz'i aratmayan manzara

Şırnak’ta sonbaharın gelişiyle beraber yağış etkili olunca Karadeniz bölgesini aratmayan manzara oluştu.

Şırnak'ta sonbaharın gelişiyle beraber yağış etkili olunca Karadeniz bölgesini aratmayan manzara oluştu. Sararan yapraklar sis bulutları içinde kaybolurken kartpostallık görüntüler oluştu.


Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde iki gündür etkili olan sağanak yağış bölgede Karadeniz bölgesi manzaraları oluşturdu. Sonbaharın gelişiyle beraber meşe ve kavak ağaçları yaprak dökmeye başladı. Yağışın etkisiyle sis bulutları arasında kaybolan Kato ve Tanin dağları yeşil ve beyazlar içinde Karadeniz görünümü oluşturdu. Doğa fotoğrafçıları ise o anları karelemek için fotoğraflar çekti. Karadeniz bölgesini andıran Şırnak dağları güzel görüntüler oluşturdu.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.