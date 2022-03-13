Şırnak'ta kardan kapanan köy yollarında çalışmalar devam ediyor

Birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, ekiplerin karla mücadelesi gece gündüz devam ediyor.

Yurt genelinde iki gündür aralıklarla yağan kar yağışı Şırnak merkez, Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde

hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Beytüşşebap İlçe Özel İdare ekipleri, kar nedeniyle kapanan Beşağaç, Bölücek, Akçayol grup köy yollarını ulaşıma açmak için seferber oldu.

İlçe Özel İdare Müdürü Seyit Gökçe, kar yağışının ilçede iki gündür etkisini sürdürdüğünü ifade etti. Ekiplerin bütün köy yollarını açtığını belirten Gökçe, "Ancak kar tekrar yağınca yine bazı köylerin yolları kapandı, bunları da en kısa sürede açacağız. Ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. İnşallah 2 saatte bütün yollarımız açık olacaktır'' dedi.