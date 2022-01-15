Şırnak'ta karla mücadele devam ederken, kapanan köy yolları bir bir açılıyor

Şırnak'ta karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Kar nedeniyle kapanan köy yolları ise bir bir açma çalışmaları sürüyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde karla mücadele devam ediyor. Yüksek rakımlı köylerin yollarını açan İlçe Özel İdare ekipleri gece gündüz karla mücadelesini sürdürüyor. Ekipler, ilçeye bağlı Güneyyaka, Bölücek, Ballı ve Beşağaç köyleri grup köy yollarını açmaya çalışıyor. İlçe Özel İdare Müdürü Seyit Gökçe, günlerdir karla mücadele ettiklerini belirterek, "Buranın kışları çok sert geçtiği için kaymakamımız Hasan Uğuz'un talimatlarıyla bizler kapanan köy yollarını açık tutmak için gece gündüz çalışıyoruz'' şeklinde konuştu.