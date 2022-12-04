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Şırnak'ta kartpostallık görüntüler oluştu

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Andaç köyü ormanlık alanında sonbaharın son günlerinde kartpostallık görüntüler oluştu.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Andaç köyü ormanlık alanında sonbaharın son günlerinde kartpostallık görüntüler oluştu.


Andaç köyünde sonbaharda yaprak döken ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. 20 santimetre kalınlığında yaprakların biriktiği ağaç dipleri renk şöleni oluşturdu. Doğa fotoğrafçısı Hazım Gökçe'nin çektiği fotoğraflar görenleri hayran bıraktı. Gökçe, "Yılın her vakti çekim peşindeyiz. Güzel anıları ölümsüzleştiriyorum. Bu günde yaprak döken ağaçların fotoğraflarını çektim. Çok güzel kareler çektim" dedi.

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