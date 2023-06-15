Şırnak'ta kayıp 2 kişi gölette ölü bulundu

Şırnak'ın İdil ilçesinde kayıp 2 gencin cansız bedenleri gölette bulundu.

Alınan bilgilere göre, iki gün önce Ferhat Şanlı ve İdris Alptekin, İdil'den Silopi'ye dönerken İdil-Cizre arasında bulunan Saklan 1 Köprüsü mevkiinde motosikletle kaza geçirdi. Haber alamayan ailelerin kayıp ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmaları sürerken, iki gündür haber alınamayan gençlerin cansız bedenleri köprü altındaki gölette su yüzeyine çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi ve kolluk kuvveti sevk edildi. Kazada gölete düştükleri belirlenen Şanlı ve Alptekin'in cenazeleri otopsi yapılmak üzere hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.