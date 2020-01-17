Şırnak'ta kayıp çifti arama çalışmaları sürüyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kaybolan çifti, insansız hava araçları ve helikopter desteğiyle arama çalışmaları sürüyor.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya köyünde ikamet eden Hurmüz ve Şimuni Diril çiftinden haber alınamıyor. İlçe merkezinden 50 kilometre uzaklıkta bulunan köyde arama çalışmalarına insansız hava araçları ve helikopterler de katıldı. Bölgeye indirilen AFAD, UMKEN, jandarma ve polis ekipleri gece gündüz arama çalışmalarına devam ediyor.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Kovankaya köyünde ikamet eden Hurmüz Diril ve Şimuni Diril çiftinin, köylerindeki evlerinden 11 Ocak 2020 tarihinde ayrıldıkları ve bir daha geri dönmedikleri haberinin alınması üzerine arama çalışması başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Havadan başlatılan arama faaliyetlerine ilave olarak bölgedeki hava şartlarının kısmen uygun hale gelmesiyle birlikte 16 Ocak 2020 tarihinden itibaren bölgeye helikopterle sevk edilen jandarma özel harekat timleri ile birlikte olay yeri inceleme, iz takip köpek timleri ve sivil vatandaşlarımızın da katılımıyla karadan da arama faaliyetlerine devam edilmektedir. Kardan dolayı kapalı olan köy yolunun 16 Ocak 2020 günü açılması çalışmalarına tekrar başlanmış olup çığ tehlikesi nedeniyle yol açma çalışmaları yavaş ilerlemektedir. Kayıp şahısların bulunması maksadıyla arama ve kurtarma faaliyetlerine olumsuz hava şartlarına rağmen kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.