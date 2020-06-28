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Şırnak'ta kelebek istilası

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde sıcak havaların etkisiyle beraber kelebek istilası baş gösterdi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde sıcak havaların etkisiyle beraber kelebek istilası baş gösterdi.


Beytüşşebap ilçesinde her yıl olduğu gibi bu yıl da kelebek istilası yaşandı. İlçeye bağlı Başaran ve Ayvalık köylerinde bulunan sokak lambalarının etrafında binlerce kelebek görüldü. Vatandaşların akşam pencerelerini açmadığını belirten köy sakinlerinden Mehmet Gökçe, kelebeklerin rahatsız etmesi nedeni ile akşam dışarı çıkmadıklarını söyledi. "Her yıl böyle oluyor, özellikle sokak lambaları etrafında toplanıyorlar. Kelebekler nedeni ile dışarı çıkamıyoruz. Her yıl belediye ve kaymakamlık ilaçlama yapıyor. İlaçlamanın ardından düzelecek diye düşünüyoruz" dedi.

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