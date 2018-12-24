Şırnak'ta Kent Meydanı için ilk kepçe vuruldu

Şırnak şehir merkezinin inşası için çalışmalar yoğun bir şekilde devam ederken, şehrin tarihi Kent Meydanı için de ilk kepçe vurularak yapım çalışmalarına başlandı. Kentin kültürel dokusuna uygun olarak yapılacak olan yeni “Kent Meydanı” çalışma alanına gelerek incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, projenin ayrıntılarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Bedirhanoğlu, hayata geçirilecek yeni projelerle şehrin kaderini değiştirmeye devam edeceklerini belirterek, “Şehrin kaderini değiştirmek için çıktığımız yolda şu ana kadar güzel şeyler başardık. Şehre yeni kazandıracağımız kent meydanı ile başarımızı daha da pekiştireceğiz” dedi.